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نتنياهو يحذر من تشكيل حكومة إسرائيلية تستند إلى القائمة العربية المشتركة

السبت 19 أكتوبر 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر من تشكيل حكومة إسرائيلية تستند إلى القائمة العربية المشتركة


القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو امس الجمعة، من تشكيل حكومة إسرائيلية تستند إلى القائمة العربية المشتركة.

ورأى نتنياهو وهو زعيم حزب الليكود، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن إقامة حكومة تستند إلى القائمة العربية المشتركة هي خطوة "مناهضة للصهيونية وتشكل خطرًا على أمن إسرائيل".

وقال إن "قيادة القائمة المشتركة واعضاءها البارزين أعربوا مرارا وتكرارا عن دعمهم للإرهاب وتبجيلهم لمرتكبي الاعتداءات ورفضوا شجب المساس بالجنود والمدنيين الإسرائيليين".

وأضاف أن "رئيس القائمة أيمن عودة يعتبر نفسه جزءا من النضال الوطني الفلسطيني ضد إسرائيل، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي يتزعمها عودة نشرت إدانة شديدة اللهجة لدول الخليج والجامعة العربية بسبب اعتبارها حزب الله منظمة إرهابية".

ودعا نتنياهو قادة حزبي (كاحول لافان/أزرق أبيض)، و(اسرائيل بيتنا) إلى التعهد بعدم تشكيل حكومة اقلية تعتمد على القائمة العربية المشتركة.

يشار إلى أن القائمة العربية المشتركة كانت أوصت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف زعيم حزب (كاحول لافان/أزرق أبيض) بيني غانتس وليس نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصبحت القائمة العربية المشتركة صاحبة المركز الثالث بحصولها على 13 مقعدا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بموجب الانتخابات الأخيرة التي جرت الشهر الماضي.

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