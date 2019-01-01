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استشهاد شاب عقب اطلاق قوات الاحتلال النار عليه جنوب طولكرم

الجمعة 18 أكتوبر 2019 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب عقب اطلاق قوات الاحتلال النار عليه جنوب طولكرم


طولكرم / سما /

استشهد شاب بعد اصابته برصاص الاحتلال، مساء اليوم قرب حاجزا للاحتلال جنوب طولكرم بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.
وذكرت مصادر عبرية ان الشاب أصيب بجراح وصفت بالخطيرة بعد فتح النار عليه بدعوى جريه نحو الجنود المتمركزين عند الحاجز ومحاولته تنفيذ عملية طعن.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر ان قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقمها بوصول إلى المكان.

وقال جيش الاحتلال في بيان له انه تمكن من تحييد شاب بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب المدينة.
وقالت مصادر امنية ان الارتباط المدني الفلسطيني ابلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن ( رعد ماجد محمد البحري ٢٥ سنة )، عقب اطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم.

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