لبنان: استمرار الاحتجاجات لليوم الثاني وسفارات تحذر رعاياها

بيروت /وكالات/

تصاعدت الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في لبنان لليوم الثاني على التوالي، في وقت ألغت الحكومة اجتماعا كان مقررا لبحث مطالب المتظاهرين. وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة، ونظموا مسيرة في العاصمة بيروت في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة. فيما تترقب الأوساط اللبنانية الكلمة التي من المقرر أن يلقيها الحريري في وقت لاحق الجمعة.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، "إن رئيس الوزراء سعد الحريري ألغى اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة"، في وقت تعطلت فيه الحياة بشكل كبير في عدد من المدن.

ودعا زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الحكومة، اليوم الجمعة، إلى الاستقالة مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد، متهما النخبة السياسية بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.

وأشعل قرار الحكومة اللبنانية القاضي بفرض رسوم على مكالمات تطبيقات الهواتف الذكية، شرارة الاحتجاجات، الخميس، في بيروت، لتنتقل لاحقا بشكل سريع إلى مدن أخرى. وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها ليلة الجمعة، إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف وتصاعدت مطالب المحتجين إلى "رحيل الحكومة"، إذ هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي خضم هذه التطورات، طلبت سفارة مصر في بيروت، اليوم الجمعة، من مواطنيها في لبنان بضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر من السلطات اللبنانية من تعليمات، بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليا.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها بفيسبوك "تهيب السفارة بالمواطنين المصريين في لبنان ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم".

وكتبت السفارة الكويتية في لبنان، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث، وذلك نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات".

وقالت السفارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية"كونا"، الجمعة: "على المواطنين الموجودين في الأراضي اللبنانية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات".

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة، الجمعة، وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت، ودعوا الحكومة إلى الاستقالة، بسبب أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد. كما تشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات، ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.

وقطع المتظاهرون الطرق باتجاه الجنوب وفي مدن صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وكذلك شهدت مناطق بعلبك وزحلة وشتورا اعتصامات واحتجاجات وقطع طرق بالحجارة والعوائق والإطارات المشتعلة. وشلت الاحتجاجات معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، مما دفع باتجاه إغلاق المدارس والجامعات أبوابها ووقف المصارف أعمالها.