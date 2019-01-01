المصري: المقاومة ستبقى ‏حصنًا حصينًا لحماية المسجد الأقصى

غزة / سما /

قال القيادي في حركة "حماس" مشير المصري، اليوم الجمعة، إن شعبنا سيدافع عن المسجد الأقصى بكل ما يملك باعتباره جوهر ثوابته الدينية والوطنية وعنوان قضيته العادلة.

وحمّل المصري خلال تصريح صحفي له، الاحتلال الإسرائيلي ‏المسؤولية الكاملة عن استمرار اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال بات يتشدق بتسجيل أعلى الأرقام للمقتحمين الصهاينة من خلال اقتحام ما يريد عن 1000 مستوطن لباحات الأقصى بالأمس، وما زال مسلسل تدنيس المسجد الأقصى مستمرًا.

وأشار إلى أن هذا السلوك الإسرائيلي المشين يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين، ‏وهو ما يستوجب نصرة ‏حقيقية للمسجد الأقصى ‏للحفاظ على هويته العربية والإسلامية قبل فوات الأوان.

وأكد أن "كل محاولات الاحتلال من خلال مخططاته ‏الممنهجة ‏عبر تهويد القدس وتدمير بيوتها ‏وتهجير سكانها وحفرياته تحت المسجد الأقصى ‏والاقتحامات اليومية لباحاته ‏لن تغير ‏من حقائق التاريخ شيئًا، ولم تمنح العدو أي حق ديني أو تاريخي بأرضنا المقدسة".

وشدد على أن المقاومة "ستبقى ‏حصنًا حصينًا لحماية المسجد الأقصى، ولن يهدأ لشعبنا بال حتى ‏ينتزع الأقصى من براثن الاحتلال".