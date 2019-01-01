المعركة ليست مجاملات.. الجهاد: العرب بدون القدس لا أوزان سياسية لهم ويجب دعمها

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان، أن العرب بدون القدس لا أوزان سياسية لهم وسيبقوا بلا أرقام، ويتوجب عليهم دعم مدينة القدس وأهلها بكل السبل، بالمال والسلاح والتضامن.

وقال عليان في تصريح متلفز خلال مشاركته في جمعة "لا للتطبيع"، يجب فتح معركة لنزع الشرعية عن إسرائيل وليس التطبيع معها، معرباً عن أمله من الشعوب العربية التي تنادي بتحرير فلسطين، أن تقف مع الفلسطينيين وقفة جادة، وتكبح جماح من يريدون اختراق هذا الموقف، من قبل المطبعين.

ولفت إلى أن وصول المنتخب العربي السعودي لفلسطين في ظل الاحتلال أمر تطبيعي بامتياز وهو مرفوض، معرباً عن أسفه أنه جاء بدعوة رسمية من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال: من يريد أن يأتي للقدس تحت حراب الاحتلال لن نقبل به، فالقدس عنوان للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والمطلوب مقاومة الاحتلال وليس التطبيع معه.

وأضاف، أن المعركة هي معركة بين الحق والباطل، وليست معركة مجاملات، مشدداً على ضرورة الوحدة حول القدس وفلسطين كي ننتصر.