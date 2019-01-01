  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسير إسماعيل

الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسير إسماعيل


القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسنادا لأسيرها إسماعيل علي (30 عاما) المضرب عن الطعام لليوم (87) على التوالي، واحتجاجا على سياسية الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وعبر المشاركون خلال الاعتصام في الخيمة الذي أعقب صلاة الجمعة، عن رفضهم لسياسية الاعتقال الإداري بحق الأسرى، مطالبين جمع الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب الأسير إسماعيل وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا خلف علي شقيق الأسير اسماعيل، جميع المؤسسات المحلية وأبناء شعبنا بمساندته، والتواجد الدائم في خيمة الاعتصام، مشيرا إلى أنه يتعرض لتدهور في حالته الصحية بعد أن أمضى 87 يوما على إضرابه عن الطعام.

وتتواصل فعالية إقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بأبو ديس منذ 4 أشهر، دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

الأكثر قراءة اليوم

بدء أولى مراحل جمع المتسولين من شوارع قطاع غزة

واشنطن تعلن عن اتفاق مع تركيا بوقف اطلاق النار.. وترمب يشكر الرئيس أردوغان

تركيا توضح موقفها من وقف إطلاق النار شمال سوريا

الملكة رانيا العبد الله "تكسر الصمت" وترد على "حملة تشويه أقحمت فيها"!

مناخم كلاين: عباس أفشل صفقة القرن وإسرائيل تتجه نحو آبارتهايد

مذيعة سابقة بالجزيرة تثير جدلا على تويتر.. و"أبو هلالة" يعلق

نقل جثة طفل توفي بظروف غامضة الى مستشفى يوسف النجار بغزة

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

موجها رسالة للوسطاء.. قيادي فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع في غزة بسبب استمرار الحصار

m

وفد من الجهاد الإسلامي ينهي زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة

1020191873130251

يديعوت: جهات عربية توظف عدد من موظفي سلاح الاستخبارات الإسرائيلية لتطوير هجمات سايبر

كوشنر يزور إسرائيل في نهاية الشهر الجاري ويجتمع مع نتنياهو وغانتس