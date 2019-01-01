أبوالغيط يدعو لوقف القتال فورا في العاصمة الليبية والعودة للمفاوضات

القاهرة /سما/

جدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعوته إلى الوقف الفوري للقتال الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس وعودة الأطراف الليبية إلى الإنخراط في المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط يستشعر الأسف العميق لإستمرار العمليات العسكرية التي قاربت على الدخول في شهرها السابع، مؤكداً على أنه لا يوجد أي حل عسكري للوضع الليبي وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.

وأوضح المصدر أن الجامعة العربية، تعمل على تكثيف جهودها – التي ترتكز على القرار الأخير الذي صدر بالإجماع عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 10 سبتمبر الماضي – بغية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية، وإستكمال بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والدستورية التي تمهد لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية لتتويج المرحلة الإنتقالية في البلاد.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط، أجري سلسلة من المشاورات مع السكرتير العام للأمم المتحدة في هذا الإتجاه ووجه له خطاباً رسمياً يطلب فيه إستحداث آلية متقدمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة، على نحو يمكن الأمم المتحدة من دعم الجامعة في ممارسة مسئولياتها تجاه ليبيا ويعزز كذلك من الدعم العربي للجهد الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وذكر المصدر أنه يجري الآن التشاور حول الترتيبات المقترحة لإقامة هذه الآلية المشتركة، خاصة بعد أن أقدم سكرتير عام الأمم المتحدة على عرض خطاب أبو الغيط على مجلس الأمن، موضحاً أن هذا التحرك يأتي في الوقت الذي تبقى فيه الجامعة ملتزمة بمواصلة تعاونها مع بقية شركائها المعنيين بالشأن الليبي، بما في ذلك في إطار المجموعة الرباعية التي تجمعها بالأمم المتحدة والإتحادين الأوروبي والأفريقي وكذا في سياق مسار برلين الذي ترعاه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.