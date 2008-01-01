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5 أيام فارقة في حياة نتنياهو.. فما مصيره؟

الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أيام فارقة في حياة نتنياهو.. فما مصيره؟


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو غير قادر حتى اللحظة على تشكيل الحكومة، موضحة أنه تبقى أمامه خمسة أيام فقط لانتهاء مدة التفويض.

وأوضحت صحيفة هارتس الإسرائيلي أن " نتنياهو أمامه 5 أيام فقط حتى انتهاء مدة التفويض التي منحه إياها الرئيس ريفلين لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه فشل حتى اللحظة في حشد 61 من أعضاء الكنيست في الائتلاف".

ووفقًا للتقديرات لن يمنح ريفلين نتنياهو تمديدًا لمدة أسبوعين لمواصلة جهوده، وهذا يعني أنه بعد خلال خمسة أيام وللمرة الأولى منذ استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في عام 2008 حيث مُنحت تسيبي ليفني الفرصة لتشكيل حكومة (وفشلت)، سيكون التفويض في يد شخص غير نتنياهو.

ورجحت الصحيفة أن يمنح ريفلين شخص آخر غير نتنياهو فرصة حقيقية لتشكيل حكومة.

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