مستشفى الرنتيسي يستقبل وفدا من أسكتلندا مختص بعلاج الآلم والرعاية التلطيفية

غزة / سما /

أستقبل مدير المستشفى الدكتور / محمد أبو ندي والدكتورة بشرى لبد _ رئيس لجنة الرعاية التلطيفية بالمستشفى وأعضاء اللجنة وفدا من اسكتلندا متخصص بعلاج الألم والرعاية التلطيفية ، حيث رحب د. أبو ندى بالوفد وأطلعهم على أوضاع المستشفى موضحا" وجود لجنة للرعاية التلطيفية تعمل بالمستشفى مع الحالات التي تحتاج للرعاية التلطفية وأهمية عمل هذه اللجنة .

وقد ضم الوفد القادم من أسكتلندا مجموعة من الأطباء المتخصصين في مجال الرعاية التلطيفية، برئاسة كلاً من مويرا لينج, واليزابيث سوين، وجاينت جيليت، واليس جري, وتوني جيفريس.

وأضاف دكتور أبو ندى أن مستشفى الرنتيسي له السبق بل وعنده الفريق الوحيد حاليا في الرعاية التلطيفية Palliative care معبرا" عن أمله بأن تنتشر هذه الثقافة في بقية المستشفيات.

هذا وقد شاركت لجنة الرعاية التلطيفية بالمستشفى في ورشة العمل التحضيرية التي عقدت بكلية الطب بالجامعة الإسلامية للتحضير لعقد المؤتمر الدولي الثامن في فلسطين لعلاج الآلم والرعاية التلطيفية والذي سيعقد في الخامس والعشرين من أكتوبر 2019 وبمشاركة لجنة الرعاية التلطيفية بالمستشفى .