خدمات جباليا زعيما لدوري الطائرة

غزة / سما /

توّج فريق خدمات جباليا بلقب دوري الطائرة 2019, عقب فوزه المثير على نظيره الصداقة (3-2), في إياب نهائي المسابقة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الطرفين, إذ كان الصداقة يحتاج للفوز على خدمات جباليا (3-0) لإحراز اللقب, أو (3-1) لخوض مباراة فاصلة, غير أن الأخير حقق الانتصار للمرة الثانية, بعدما سبق له التفوق في الذهاب (3-1).

وحسم خدمات جباليا اللقاء لمصلحته بصعوبة (3-2), بواقع: (23-25), و(25-20), و(21-25), و(25-22), و(17-15).

وفي صراع المركز الثالث, فاز شباب جباليا على نماء (3-1) في الإياب, بعدما سبق له تحقيق الانتصار في الذهاب أيضا بنفس النتيجة.