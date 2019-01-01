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خدمات جباليا زعيما لدوري الطائرة

الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات جباليا زعيما لدوري الطائرة


غزة / سما /

توّج فريق خدمات جباليا بلقب دوري الطائرة 2019, عقب فوزه المثير على نظيره الصداقة (3-2), في إياب نهائي المسابقة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الطرفين, إذ كان الصداقة يحتاج للفوز على خدمات جباليا (3-0) لإحراز اللقب, أو (3-1) لخوض مباراة فاصلة, غير أن الأخير حقق الانتصار للمرة الثانية, بعدما سبق له التفوق في الذهاب (3-1).

وحسم خدمات جباليا اللقاء لمصلحته بصعوبة (3-2), بواقع: (23-25), و(25-20), و(21-25), و(25-22), و(17-15).

وفي صراع المركز الثالث, فاز شباب جباليا على نماء (3-1) في الإياب, بعدما سبق له تحقيق الانتصار في الذهاب أيضا بنفس النتيجة.

#خدمات جباليا #دوري الطائرة

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