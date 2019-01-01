موعد ومكان مباراة فلسطين واليمن بالتصفيات

غزة / سما /

وافق الاتحاد البحريني على استضافة مباراة منتخبنا الوطني الفلسطيني مع نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر, وأمم آسيا 2023 بالصين.

وحدد الاتحاد البحريني, استاد "آل خليفة" بنادي المحرق, مسرحا لمباراة منتخبنا الفلسطيني أمام اليمن في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

ورغم أن المباراة بيتية لمنتخب اليمن, إلا أنه اعتمد البحرين مكانا للقاءاته البيتية في التصفيات المزدوجة, بسبب صعوبة خوضه المباريات في بلاده.

يشار إلى أن "الوطني" تعادل مع نظيره السعودي (0-0) في الجولة الرابعة من التصفيات, بينما لم تخض اليمن أي لقاء في هذه الجولة, واكتفت بالراحة.