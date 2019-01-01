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خدمات البريج يغادر قطاع غزة للمغرب

الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج يغادر قطاع غزة للمغرب


غزة / سما /

غادر نادي خدمات البريج, غزة الخميس, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة بمدينة "سلا" المغربية.

ويترأس البعثة عدنان عيسى رئيس النادي، ويرافقه أعضاء الإدارة محمد نور ومحمد حسين، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة أحمد كمال موسى ومساعده زهير أبو خاطر, و12 لاعبا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري, وتستمر حتى نهايته, ويشارط فيها 14 فريقا من أبطال الدوري في الوطن العربي.

يشار إلى أن هذه المشاركة هي الثانية خارجيا لخدمات البريج في البطولة العربية, بعدما سبق له الظهور في المسابقة قبل حوالي "14 عاما" بالإمارات.

#خدمات البريج

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