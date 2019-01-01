3 أندية تحقق رقما قياسيا في دوري الممتازة

غزة / سما /

انفردت ثلاثة أندية برقم قياسي مميز, عقب نهاية الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة هذا الموسم.

وحقق الثلاثي خدمات رفح وخدمات الشاطئ وشباب جباليا, رقما قياسيا, بعدم تلقيهم الخسارة, عقب مرور 7 جولات من الدوري.

ويتصدر خدمات رفح الترتيب برصيد 15 نقطة, بعد فوزه في 4 مباريات, وتعادله في 3, أما الشاطئ فلديه 13 نقطة في المركز الثالث, من 3 انتصارات, و4 تعادلات, في حين يملك شباب جباليا 9 نقاط في المركز السابع, من فوز واحد, و6 تعادلات.

يشار إلى أن خدمات رفح سيلعب مع الشجاعية في الجولة الثامنة, بينما يلتقي الشاطئ مع اتحاد خانيونس, وشباب جباليا مع الأهلي.