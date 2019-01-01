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فيجو يسامح رونالدو على تصريحه المثير للجدل

الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيجو يسامح رونالدو على تصريحه المثير للجدل


وكالات / سما /

تحدث النجم البرتغالي لويس فيجو عن المقولة الشهيرة لزميله السابق البرازيلي رونالدو، تتعلق بزوجته عارضة الأزياء السويدية هيلين سفيدين.

كان رونالدو قال في تصريحات شهيرة جداً عن زوجة فيجو عندما كان اللاعبان زملاء في صفوف ريال مدريد الإسباني: رئيس النادي فلورنتينو بيريز طلب مني أثناء تواجدي في فريق الريال، أن أقلل من سهراتي وأن أقتدي بفيجو الذي يبقى في منزله دائماً، فكان ردي إذا كان لدي زوجة فيجو لما ذهبت إلى الحفلات أيضاً ولا غادرت المنزل.

لكن فيجو الذي حل ضيفاً على برنامج “الأورميجيرو” برفقة زوجته، قال عن هذه التصريحات: كنت أعلم بما قاله بالفعل لأنني علقت عليها في غرفة الملابس وقتها، لكني أسامح رونالدو لأنه يمزح دائماً.

فيجو يفاجئ رونالدو بهذا الاعتراف

وأضاف فيجو مازحاً: ما لا يعرفه رونالدو أنني كنت أغادر المنزل حين تنام زوجتي.

ووصف النجم البرتغالي قائلاً: هي دائماً أنيقة وحساسة، وجميلة، وهي الأم الرائعة قبل كل شيء، أعتقد أنها شخصاً جيدًا جداً.

#لويس فيجو #رونالدو

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