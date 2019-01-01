فان دايك : مانشستر يونايتد ليس في وضع مثالي

وكالات / سما /

صرح الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي بأن خصمه القادم مانشستر يونايتد ليس في وضع مثالي خاصةً هذا الموسم، مشيراً إلى أن هناك مباريات أكثر أهمية من “كلاسيكو إنجلترا” أمام اليونايتد.

وسيستضيف فريق مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد المقبل منافسه ليفربول على ملعب “الأولد ترافورد” في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد مرتبة متأخرة بجدول الدوري الإنجليزي بالمركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط، بينما يتواجد ليفربول في صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.

ويدخل اليونايتد اللقاء بدون حارسه المميز دي خيا، ولاعبه الفرنسي بول بوجبا بسبب الإصابة، مما يصعب من مهمة الشياطين الحمر.

وتحدث فيرجيل فان دايك حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإنه ليس في وضع مثالي بعد إصابة حارسه الأول، والذي يعتبر واحداً من أفضل حراس المرمى في العالم، بالإضافة لخسارتهم أيضاً أفضل لاعبيه في خط الوسط، وبالتأكيد سيصابون بخيبة أمل كبيرة، ولكن بالنسبة لليفربول، فنحن نركز فقط على أنفسنا”.

فان دايك يرى أن هناك مباريات أهم من لقاء اليونايتد

وأضاف “اليونايتد يرغب في العودة من جديد بعد بدايته المتعثرة، ونحن نرغب في الحصول على نقاط المباراة والاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية”.

وأردف “اليونايتد ليس في أحسن أحواله، والفريق ليس واثقاً في نفسه، ولكن في كرة القدم بإمكانك العودة في أي وقت، وتلك المباراة تعتبر أفضل فرصة للعودة من جديد”.

وتابع “بالطبع هي مباراة كبيرة، ولكنها مهمة أكثر بالنسبة للجماهير، وأعتقد أن مباريات دوري أبطال أوروبا بقدر أهمية تلك المباراة”.

وأكمل “الأجواء قبل تلك المباراة أكثر من أي مباراة أخرى، ولكني لا أعتقد أنها ضمن المباريات الأهم بالنسبة لنا هذا الموسم، فاللقاءات الأهم تكون في دوري الأبطال، بالإضافة للمباريات التي تجعلنا نفوز بالدوري الإنجليزي”.