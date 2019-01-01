رسمياً : تأجيل الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة

وكالات / سما /

تأكدت صحة التقارير الصحفية الإسبانية التي تحدثت عن تأجيل الكلاسيكو..بعد إعلان الاتحاد الإسباني عن تأجيل المباراة ما بين ريال مدريد و برشلونة بصورة رسمية.

وأضاف البيان أن على برشلونة و ريال مدريد التوصل إلى اتفاق بشأن الموعد الجديد لإقامة مباراة القمة قبل يوم الاثنين القادم.

وسيكون موعد 7 ديسمبر القادم هو المُفضل لإقامة المباراة به وليس 18 ديسمبر كما تم الإعلان في بعض الصحف في إسبانيا مساء أمس.

الاتحاد الإسباني ربما يلجأ لتحديد موعد الكلاسيكو الجديد

وقد يقرر الاتحاد الإسباني تحديد موعد إقامة المباراة المؤجلة بنفسه في حالة لم يتمكن الناديين من الاتفاق على التاريخ الجديد.