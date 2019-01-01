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العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسير إسماعيل

الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسنادا لأسيرها إسماعيل علي (30 عاما) المضرب عن الطعام لليوم (87) على التوالي، واحتجاجا على سياسية الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وعبر المشاركون خلال الاعتصام في الخيمة الذي أعقب صلاة الجمعة، عن رفضهم لسياسية الاعتقال الإداري بحق الأسرى، مطالبين جمع الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب الأسير إسماعيل وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا خلف علي شقيق الأسير اسماعيل، جميع المؤسسات المحلية وأبناء شعبنا بمساندته، والتواجد الدائم في خيمة الاعتصام، مشيرا إلى أنه يتعرض لتدهور في حالته الصحية بعد أن أمضى 87 يوما على إضرابه عن الطعام.

وتتواصل فعالية إقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بأبو ديس منذ 4 أشهر، دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

#صلاة الجمعة

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