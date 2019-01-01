البحرين : ضبط أسلحة إيرانية كانت ستدمر نصف العاصمة

وكالات



كشف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران والتي قامت البحرين بضبطها، كانت "كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة".



وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة وهي رسالة سلام وحسن جوار"، واستطرد بقوله إن "لم تأتِ هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية".



وتأتي تصريحاته على هامش حفل استقبال أقامه عضو البرلمان عن حزب المحافظين الكولونيل بوب ستيوارت بالنيابة عن السفير البحريني لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أمس، وذلك على شرف وزير الخارجية البحريني وبحضور سفراء ودبلوماسيين عرب وبريطانيين.

المصدر :" 24 - أبوظبي

