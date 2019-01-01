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اعتقال مواطن حاول تهريب قطعة سلاح

الجمعة 18 أكتوبر 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مواطن حاول تهريب قطعة سلاح


القدس المحتلة / سما /

نشرت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، بيانا ذكرت فيه، أن لائحة اتهام قُدمت ضد مواطن فلسطيني من الضفة الغربية، اعتقل خلال محاولته تهريب قطعة سلاح من نوع "M16"، عبر حاجز "شاعر أفرايم" غرب طولكرم شمال الضفة الغربية.
وذكر البيان أن المواطن الفلسطيني البالغ من العمر (36 عاما) ضبط خلال محاولته تهريب قطعة السلاح داخل حقيبة والدخول بها إلى مناطق الضفة الغربية.
وأوضح البيان، أن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت أمس لائحة الاتهام بحق المواطن الفلسطيني، مع طلب بمواصلة اعتقاله إلى حين انتهاء كافة الإجراءات القضائية بحقه.

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