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مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله

الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون شمال شرق رام الله


رام الله / سما /

منع مستوطنون، اليوم الجمعة، أهالي قريتي برقة وبيتين شمال شرق رام الله، من قطف ثمار الزيتون، الواقعة في منطقة "الشعب" بين القريتين، فيما هاجمت قوات الاحتلال المزارعين بقنابل الغاز.

وقال رئيس مجلس قروي برقة عدنان بركات، إن 16 مستوطنا، اقتحموا المنطقة وتعمدوا الانتشار فيها، لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، وشرعوا بطرد الأهالي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المزارعين مما أدى لإصابة 4 منهم بالاختناق، نقلوا إلى قيادة برقة لتلقي العلاج.

وأشار بركات، إلى أن المستوطنين استولوا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء الماضي على ثمار الزيتون في المنطقة ذاتها.

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