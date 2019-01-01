وفد من الجهاد الإسلامي ينهي زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن وفدها الذي ترأسه أمينها العام زياد النخالة، أنهى مساء الخميس، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة استمرت أربعة أيام.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن النخالة أجرى مباحثات شاملة مع الأشقاء المصريين حول مجمل تطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات استمرار الحصار الاسرائيلي والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا وأسرانا.

وأضافت بأنه تم خلال الزيارة الاتفاق على إنهاء قضية الشباب العالقين والمحتجزين في مصر، حيث جرى تأمين وصولهم عبر معبر رفح برفقة أعضاء وفد الحركة من قطاع غزة.

وأعربت عن شكرها لجهاز المخابرات العامة المصرية على تعاونهم وجهودهم.

كما هنأت جميع الشباب بسلامة وصولهم وعودتهم لأهلهم وذويهم.