يديعوت: جهات عربية توظف عدد من موظفي سلاح الاستخبارات الإسرائيلية لتطوير هجمات سايبر

ترجمة عربي 21

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الجمعة أنها أجرت تحقيقا جديدا أظهر أن ما سمتها بـ"جهات عربية" تستعين بعدد من موظفي سلاح الاستخبارات الإسرائيلية لتنفذ هجمات.



وبحسب الصحفي فإن عددا من الإسرائيليين الذين اكتسبوا خبرة في مجال الحواسيب خلال خدمتهم العسكرية في سلاح الاستخبارات، "يعملون حاليا مقابل رواتب رفيعة على تطوير برمجيات "سايبر" هجومية لصالح جهات عربية".



وتشير هيئة البث الإسرائيلية التي نشرت تقرير الصحفية إلى أنه "يشبه تحقيقا سابقا نشرته صحيفة "The Marker" تحدث عن شركة "Dark Matter" المرتبطة بأجهزة الأمن في دولة خليجية ".



وتقول "مصادر مطلعة في جهاز السايبر الإسرائيلي إن وحدات الجيش التابعة ل لما يعرف بالوحدة"8200" والوحدة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات، عملوا على تطوير برمجيات لشركات أجنبية وأخرى تملكها جهات عربية، ومن بين هذه الوحدات أشخاص قاموا بالاستفسار مسبقًا عن كيفية التعامل مع هذه القضايا بالنسبة للقانون الإسرائيلي".



كما تضيف الصحيفة أن رجال أعمال إسرائيليين، "من بينهم من عمل بمناصب رفيعة في جهاز الاستخبارات، ينشئون شركات خارج البلاد بعيدا عن شروط وزارة الدفاع الصعبة، ويقومون بتشغيل المختصين في السايبر الإسرائيلي، الأمر الذي يقض مضاجع الاستخبارات بشأن تسريب معلومات وخبرة إلى دول أجنبية" وفق تعبيرها.



والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن دولة خليجية تعاقدت مع ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي، للعمل في شركة تعمل لصالح جهاز المخابرات التابع لها، مشيرة إلى أن هؤلاء يتقاضون رواتب "فلكية" تصل إلى مليون دولار سنويا.



وقالت الصحيفة " إن هؤلاء الضباط الذي يعملون في شركة تدعى "دارك ماتر"، يستخدمون خبراتهم الواسعة التي اكتسبوها في مجال التكنولوجيا خلال عملهم في الجيش الإسرائيلي، بهدف ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين.