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الخارجية الأردنية تطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاقصى

الجمعة 18 أكتوبر 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاقصى


عمان /سما/

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. 

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة بالاردن السفير سفيان القضاة، ان هذه الانتهاكات تمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسؤولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي. 

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات والانتهاكات، واحترام حرمة المسجد الاقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين. داعياً المجتمع الدولي للتحرك فورا والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
 

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