ترامب: حققنا كل ما يمكن أن نحلم به في شمال سوريا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده حققت "كل ما يمكن أن تحلم به" في الشمال السوري، وذلك في إشارة إلى اتفاق مع تركيا، تجمد الأخيرة بموجبه عملية "نبع السلام" العسكرية مدة 120 ساعة.



وخلال زيارة إلى ولاية تكساس، قال ترامب لصحفيين إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"، مؤكدا أنه جيد للجميع.



وقال: "سنتمكن من إعادة جنودنا إلى الوطن مع بقاء قدرتنا على احتواء تنظيم الدولة".



ووصف ترامب نظير التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه "قائد عظيم وشديد البأس"، متقدما بالشكر له.



وأضاف: "أقدر ما قامت به تركيا وأكن الكثير من الاحترام للرئيس أردوغان".



وتابع: "تركيا عانت كثيرا وتعرضت للضرر من هذه المنطقة في شمال سوريا"، معربا عن اعتقاده بأن وقف إطلاق النار سيستمر، وأن أردوغان "يريد ذلك".



كما أكد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام نظيره التركي لزيارة في واشنطن الشهر المقبل.



وبشأن العقوبات الأمريكية على تركيا، قال ترامب: "لا نحتاج لفرض عقوبات على تركيا (بعد الآن)".