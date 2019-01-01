كوشنر يزور إسرائيل في نهاية الشهر الجاري ويجتمع مع نتنياهو وغانتس

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة "13" الإسرائيلية، مساء الخميس، انه من المتوقع ان يزور، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل، وأن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وللمرة الأولى مع زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، فيما رفض البيت الأبيض التعليق حول هذا الموضوع.

وسيرافق كوشنر في إسرائيل نائبه آفي بيركوفيتش، الذي حل محل مبعوث عملية السلام جيسون غرينبلات، في حين أن الأخير سيترك منصبه في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، ولن يرافق كوشنر الى إسرائيل، بالإضافة الى ان المبعوث الأمريكي الخاص الى إيران براين هوك سيرافق كوشنر في زيارته لإسرائيل.

وتأتي زيارة كوشنر الى إسرائيل في خضم نهاية المدة القانونية الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وعندما يكون بيني غانتس يقوم بتشكيل حكومة جديدة يرأسها.

وتشير التقديرات إلى أن زيارة كوشنر تهدف بشكل أساسي الى التأثير في الوضع السياسي في إسرائيل واحتمالات تشكيل حكومة. وأعلن البيت الأبيض سابقا أنه حتى تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، لن يتم تقديم خطة السلام.