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حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الجمعة 18 أكتوبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

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