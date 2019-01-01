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النخالة: المقاومة في تقدم مستمر وباستطاعتها فرض المعادلات والوقائع على الأرض

الخميس 17 أكتوبر 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: المقاومة في تقدم مستمر وباستطاعتها فرض المعادلات والوقائع على الأرض


بيروت /سما/

قال الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة "إن المقاومة تقدمت في وقتٍ قصيرٍ وأصبحت اليوم تستطيع أن تواجه وأن تخلق توازناً وتفرض معادلات وأن تفرض وقائع على الأرض".

واضاف القائد النخالة خلال لقاء نظمه تجمع العلماءِ المُسلمينَ في لبنان لقاءً خاصّاً معه: المقاومة هي جسدٌ واحدٌ وتنظر في الأفق البعيد إلى تحرير المسجد الأقصى، هذا ليس حلماً، هذا هو الواقع الذي يجب أن نؤمن به ونقتنع به"، مشدداً على أهميّة َ دورِ العلماءِ في حمايةِ المَسجدِ الأقصى المباركِ في ظلِّ الاقتحاماتِ المتصاعدةِ التي يَتعرّضُ لها.

وتناول النخالة خلال اللقاء، عَلاقاتِ التّطبيعِ المتواصلة َ بينَ دولِ المنطقةِ وكيانِ الاحتلال: "قادة كبار وزعماء كبار في المنطقة لا يستطيعون أن يخالفوا "إسرائيل" في موقفها السياسيِّ وبالعكس في هذا الزمن يتقرّبون إلى "إسرائيل" ويحاولون باستمرار أن يقدّموا رسائل الودّ والطاعة في حين يقفُ المجاهدون في لبنان وفلسطين في مواجهة هذا المشروع".

وأشادَ النخالة خلال اللقاءِ بِدورِ تَجمع ِ العلماءِ المسلمينَ في دَعمِ المُقاومةِ ومُواجهةِ الاحتلال، مُؤكّدًا أنَّ المقاومة َ اليومَ أقوى ممّا كانَتْ عليه.

كذلك، ألقى رئيسُ الهَيئةِ الإداريّةِ في تَجمّع ِ العلماءِ المسلمينَ الشيخ حسان عبد الله كلمة ً رَحّبَ فيها بالنخالة وأشادَ بِحركةِ الجهادِ التي حافظَتْ على مصداقيّتِها وثباتِها ونجاحاتِها، مُؤكّدًا أنَّ الحَركة َ لا تَدخلُ في المساوماتِ ولم تُغرِها السّلطة.

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