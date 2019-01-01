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الإحتلال يفرج عن الطفل خالد غنام من قلقيلية

الخميس 17 أكتوبر 2019 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال يفرج عن الطفل خالد غنام من قلقيلية


قلقيلية / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الخميس عن الطفل خالد سليمان غنام ( 12 عاما)، الذي اعتقلته عصر امس الاربعاء بالقرب من معبر قلقيلية الشمالي.

وجاء اعتقال الطفل غنام قبل يوم واحد من اتمامه العام الـ 12 من عمره، أي قبل يوم واحد من عيد ميلاده، الذي يصادف في السابع عشر من تشرين أول.

وكانت عائلة الطفل غنام، وهو في الصف السابع، ناشدت مختلف المؤسسات والجهات التدخل للإفراج عنه بعد فشل طاقم المحامين بتحديد مكان اعتقاله، خاصة بعد ان زعمت قوات الاحتلال بأن الطفل غنام متهم بـ "القاء زجاجات حارقة" على جنود الاحتلال المتمركزين على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.

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