الإحتلال يفرج عن الطفل خالد غنام من قلقيلية

قلقيلية / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الخميس عن الطفل خالد سليمان غنام ( 12 عاما)، الذي اعتقلته عصر امس الاربعاء بالقرب من معبر قلقيلية الشمالي.

وجاء اعتقال الطفل غنام قبل يوم واحد من اتمامه العام الـ 12 من عمره، أي قبل يوم واحد من عيد ميلاده، الذي يصادف في السابع عشر من تشرين أول.

وكانت عائلة الطفل غنام، وهو في الصف السابع، ناشدت مختلف المؤسسات والجهات التدخل للإفراج عنه بعد فشل طاقم المحامين بتحديد مكان اعتقاله، خاصة بعد ان زعمت قوات الاحتلال بأن الطفل غنام متهم بـ "القاء زجاجات حارقة" على جنود الاحتلال المتمركزين على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.