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تركيا توضح حول وقف إطلاق النار شمال سوريا

الخميس 17 أكتوبر 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا توضح حول وقف إطلاق النار شمال سوريا


انقرة /سما/

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأن أنقرة أكدت خلال الاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، على وحدة الأراضي السورية.

كما أكد وزير الخارجية أنه تم التأكيد على تعليق عملية "نبع السلام" العسكرية وليس وقفها بشكل تام لمراقبة انسحاب التنظيمات المسلحة.

وبين الدبلوماسي التركي أنه سيتم تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب عناصر "بي كا كا - ي ب ك"، مشدداً على أنه ليس وقفا لإطلاق النار.

وقال إن أنقرة اتفقت مع الجانب الأمريكي على سحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكردية وتدمير مواقعها.

كما أفاد بأن الهدف هو إنشاء منطقة آمنة بطول 44 كلم وبعمق 32 كلم.

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