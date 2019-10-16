بدء أولى مراحل جمع المتسولين من شوارع قطاع غزة

غزة / سما /

نفذت لجنة معالجة مشكلة التسول في محافظة غزة ، أولى مراحل جمع المتسولين من الشوارع وهي الضربة الاستباقية في الحملة، وفق بيان وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن لجنة معالجة التسول بدأت يوم الاربعاء 16/10/2019 بتنفيذ المرحلة الاولى من مراحل الجمع الميداني لحالات التسول، بالتعاون مع النيابة العامة والمباحث والشرطة النسائية.

وبينت أن الحملة استهدفت بشكل اساسي المتسولين الممتهنين للتسول والمشهورين، مؤكدة أن الفرق الميدانية اعتقلت رجلين وسيدتين من كبار السن و ٨ اطفال.

وتبين للجنة ان من ضمن المعتقلين حالة واحدة لمريض نفسي و تم تحويله لمستشفى الصحة النفسية، وحالة اخرى لمتسول عمره يزيد عن ٨٠ عاما يمتهن التسول و يرفض الامتناع، ولازال موقوف وجاري التواصل مع العشائر لحل مشكلته.

وأضافت الوزارة أن " هناك حالات تسول لعدد ٢ من النساء عمرهن يفوق ٧٠ عاما، موضحة أنه تم تحويلهن لبيت الامان للنساء المعنفات، وإحداهن سيدة مريضة نفسيا ولها عائلة جاري العمل على تسليمها لها.

وتابعت أنه تم جمع ٨ اطفال وهم من اكثر الاطفال تواجدا في الشارع، مضيفة أن العمل جارٍ مع النيابة ما بين استدعاء لأهاليهم، أو تحويلهم الي مؤسسة الاحداث لبدء علاج نفسي وسلوكي لهم ضمن الخطة العلاجية الموضوعة في برامجها المتنوعة في مجالات الدعم النفسي الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والقانوني والصحي.

وشددت الوزارة على أن الحملة ستستمر في الايام القليلة القادمة في معظم احياء مدينة غزة والمحافظات الاخرى.