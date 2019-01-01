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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخميس 17 أكتوبر 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر


الخليل / سما /

أصيب عدد من الفتية والمواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الاولي.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة  المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.

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