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واشنطن تعلن عن اتفاق مع تركيا بوقف اطلاق النار.. وترمب يشكر الرئيس أردوغان

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلن عن اتفاق مع تركيا بوقف اطلاق النار.. وترمب يشكر الرئيس أردوغان


واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، إن أنباء عظيمة قادمة من تركيا بعد قليل.

وأضاف ترمب في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. ملايين الأرواح سيتم إنقاذها.

ومباشرة بعد إعلان ترمب عن أنباء عظيمة قادمة من أنقرة، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

وأكد نائب الرئيس الأميركي، أنه "عندما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعد ترامب برفع العقوبات عن تركيا".

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