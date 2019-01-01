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"حماس": مواصلة التصعيد في ساحات الأقصى سيكون له ثمن

الخميس 17 أكتوبر 2019 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": مواصلة التصعيد في ساحات الأقصى سيكون له ثمن


غزة / سما/

أكدت حركة "حماس" إن أبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون طريقهم في الدفاع عن الأقصى، وأن مواصلة التصعيد في ساحاته سيكون له ثمن، مؤكدة أنها لن نترك الأقصى وحيداً مهما غلت التضحيات.

ودعت الحركة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، منظمة التعاون الإسلامي لتحرك عاجل من أجل وقف العدوان على الأقصى، مطالبة قوى أمتنا الحية بالنفير دعماً للأقصى قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.

وأكدت الحركة، على أن التصعيد الذي يقوم به المستوطنون خطير، ويحاول المساس بحرمة المسجد الأقصى عبر التسهيل لبعض المستوطنين بأداء طقوس تلمودية أو دخولهم بملابس خاصة بسدنة ما يسمى "الهيكل".

وحيت الحركة المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه، الذي يواصلون الدفاع عن هوية مسجدنا المبارك بكل ما أوتوا من قوة، على الرغم من الملاحقة والاعتقال والمنع من دخول الأقصى.

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