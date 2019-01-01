الأسد: سنرد على العدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

دمشق /سما/

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن سوريا سترد على العدوان التركي عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة.

جاء ذلك، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض حاملاً رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأكد الأسد خلال ذلك، أن "الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية، عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة".

بدوره، أكد الفياض أن البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري ويحقق الأمن والسلام للبلدين.

إلى ذلك، أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن الرسالة العراقية تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل، سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سوريا والعراق.