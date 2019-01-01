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ريفلين يدعو للوحدة.. والليكود: "غانتس" يستسلم لإملاءات "لابيد" و "ليبرمان"

الخميس 17 أكتوبر 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يدعو للوحدة.. والليكود: "غانتس" يستسلم لإملاءات "لابيد" و "ليبرمان"


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، بضرورة تحقيق الوحدة في البلاد، قائلاً "لا يمكننا أن نقصي أحداً وجميع المواطنين مرغوب فيهم هنا حتى وإن ظهر جدل وخلاف".

وفي إشارة محتملة للمساعي المتعثرة لتشكيل الحكومة الجديدة، قال، إنه يجب في بعض الأحيان الحسم في القضية، موضحاً أن هذا الحسم قد لن يطيب مع كلا الطرفين ولكنه بكل تأكيد يطيب مع الجميع.

وجاءت تصريحات "ريفلين" خلال استقباله مواطنين في عريشة أقيمت بساحة مقره بمناسبة "عيد سوكوت" لدى أبناء "الشعب اليهودي".

وفي سياق ذي صلة، رد حزب الليكود على رفض رئيس تحالف كاحول لافان "بيني غانتس" مقترح "نتنياهو" لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الليكود وفق موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "غانتس" يستسلم مرة أخرى لإملاءات "يائير لابيد" و "أفيغدور ليبرمان"، وهذا الرفض يمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف أن "لابيد و "ليبرمان" و "غانتس" يقودودن المسار نحو حكومة أقلية مع الأحزاب العربية، وعندما يفشلوا سيقودوا الدولة لإجراء انتخابات ثالثة.

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