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الشرطة تضبط مركبة غير قانونية تقل 30 طفل من احدى رياض الاطفال في العيزرية

الخميس 17 أكتوبر 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مركبة غير قانونية تقل 30 طفل من احدى رياض الاطفال في العيزرية


القدس المحتلة / سما /

ضبطت الشرطة اليوم مركبة وكان بداخلها 30 طفل مغادرين من احدى رياض الاطفال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وخلال عمل دورية اعتيادية لمركز شرطة جنوب شرق القدس داخل بلدة العيزرية، تم الاشتباه بمركبة من نوع  فورد تقل حمولة ركاب زائدة عن المسموح، وبعد إيقاف سائقها تبين بان المركبة غير قانونية وبداخلها 30 طفل من احدى رياض الاطفال في البلدة، وعمل افراد دورية الشرطة على تأمين الاطفال إلى منازلهم ، كما قامت الشرطة بالتحفظ على السائق وإتلاف المركبة حسب الأصول. 

وأضافت أن شرطة جنوب شرق القدس تمكنت صباح اليوم من ضبطت مركبتين أخرى تبين بانها غير قانونية يقوم سائقيها بنقل ركاب مقابل أجر وقد تم اتلافها.

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