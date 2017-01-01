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العسيلي يشارك في يوم التأسيس الوطني لكوريا

الخميس 17 أكتوبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يشارك في يوم التأسيس الوطني لكوريا


رام الله / سما /

شارك وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، بالنيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، في احتفال يوم التأسيس الوطني لجمهورية كوريا، بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

وقال العسيلي إننا "نحافظ على هويتنا وتراثنا الذي يتعرض كل يوم للمصادرة من أطول احتلال في العصر الحديث، هذا الاحتلال لا يزال ينتهك جميع القوانين والقرارات الدولية ومستمر في الاعتداء وقمع المواطنين، وحرماننا من ممارسة حقنا الطبيعي في إحداث تنمية حقيقية".

وأضاف أننا "نتطلع إلى دعمكم للعدالة وتقرير المصير، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم الدعم السياسي للقضية الفلسطينية في المنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة".

وأعرب عن تقديره  للدعم المالي والفني الذي تقدمه كوريا للحكومة والشعب الفلسطيني من خلال مشاريع مختلفة في مجال الصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وبناء القدرات، بالإضافة إلى المشاريع التي تقدمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، لافتاً إلى أنه بالرغم من البعد الجغرافي بين البلدين إلا أنهما حرصتا على تعميق العلاقات  الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

ودعا العسيلي لإنشاء لجنة وزارية مشتركة. وأشار لأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 60 مليون دولار في العام 2017، مؤكداً أن السوق الفلسطيني ارتبط بعدد من الشركات الكورية المعروفة، كما ارتبط  اسم كوريا بمفاهيم الريادة والقيادة والإبداع.

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