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مؤتمر حقوق الطفل الفقير يوصي بتطبيق بنود القانون المتعلق بعمالة الأطفال

الخميس 17 أكتوبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أوصى مشاركون في المؤتمر الأول حول "حقوق الطفل الفقير" الذي نظمته جمعية مكافحة الفقر المدقع "كرم"، بمدينة طولكرم، اليوم الخميس، بضرورة تطبيق بنود القانون المتعلق بعمالة الأطفال، وتشكيل لجان ميدانية لمراقبة ذلك، وإيجاد شراكة مجتمعية بين المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية للعمل على محاربة الفقر في فلسطين.

كما أوصوا بمنح الأطفال فرصة للمشاركة المجتمعية، ومساعدة المحتاجين من خلال إيجاد مشاريع تشغيلية، ليكونوا فاعلين في المجتمع، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية مهنية لأبنائهم، بالتعاون مع أقسام التعليم المستمر في الجامعات.

وفي كلمته، أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، أهمية تنفيذ توصيات المؤتمر لتحسين واقع الطفل الفقير ومعالجة حالات الفقر، خاصة أن الأطفال هم جيل المستقبل وستقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، تدعم حقوق الأطفال وقضاياهم وتعمل على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم، قائلا: إن الاحتلال هو المسبب الأول للفقر في فلسطين.

وأضاف: إن الاحتلال يهدف إلى زعزعة نسيجنا الوطني من خلال ضرب اقتصادنا، موضحا أن إنشاء مشاريع إضافية، وإعطاء المجال لفرص استثمارية جديدة يعزز صمود المواطنين ويحارب ظاهرة الفقر.

من ناحيته، قال رئيس جمعية "كرم" نور الدين شحادة، إن الجمعية خيرية تنموية مستقلة تأسست بمبادرة من شخصيات أكاديمية ومهنية واعتبارية في طولكرم، وأحد أبرز أهدافها مساعدة طلبة الجامعات في الأقساط الجامعية، وتدريب طلبة الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة وغيرها.

وأضاف أن الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على إيجاد عمل لأرباب الأسر المعوزة والحالات المهمشة، وتحويلها إلى عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع.

وأكدت ممثلة المنتدى العالمي لمكافحة الفقر المدقع تيريزا، أهمية تعاون الجهات المختصة من أجل النهوض بواقع الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة فهم حقوق الفرد وواجباته، من اجل تقديم المساعدة له، والعمل على مكافحة الفقر بكافة أشكاله.

وقدمت ممثلة مديرية التنمية الاجتماعية حنين حنون، ورقة عمل بعنوان "أثر الفقر على ظاهرة العنف"، فيما تحدث ممثل مديرية التربية والتعليم نائل القب عن أثر الفقر على التسرب والتحصيل الدراسي لدى الأطفال.

وناقش الأستاذ في جامعة القدس المفتوحة ورقة بعنوان "تأثير الاحتلال على انتشار الفقر بين الأطفال" أعدتها المحاضرة في الجامعة نظمية حجازي، إضافة إلى ورقة أخرى تناولت عمالة الأطفال عرضتها رئيسة جمعية فلسطين الخير رولا سلامة، فيما ناقش ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير أبو شمس ورقة حول حقوق الطفل في القوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية.

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