أبو الغيط يثمن المواقف الصينية الثابتة والمبدئية حيال القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

ثمن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، المواقف الصينية الثابتة والمبدئية حيال القضية الفلسطينية، خاصة رفض الإعلانات الأميركية الأحادية سواء تلك المتعلقة بالقدس أو الجولان المحتل.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء الذي عقد مع المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط تشاي جون، في مقر الجامعة العربية بحضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي، والامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، اليوم الخميس، أن الصين لاعبٌ مهم للتوازن العالمي، وأن العالم العربي يحتاج إلى الاستمرار في توثيق علاقاته مع بكين.