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إصابات خلال مواجهات في ترمسعيا

الخميس 17 أكتوبر 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات في ترمسعيا


رام الله / سما /

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وأطلق جيش الاحتلال، الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات المواطنين، استعدادا للمشاركة في مسيرة سلمية رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت وسط البلدة، فيما اعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين، الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء.

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