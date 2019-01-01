دمشق توجه دعوة للمجتمع الدولي وتندد بـ "العدوان التركي"

دمشق /سما/

جددت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، رفضها المطلق وإدانتها الشديدة “للعدوان التركي السافر والتدخل في الشؤون الداخلية السورية”.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية أنه “رغم سيل الإدانات الدولية لا يزال نظام أردوغان متعنتا في عدوانه السافر على سورية ويزرع الموت والدمار في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية الأمر الذي يظهر إلى العلن الوجه الحقيقي لنظام أردوغان الفاشي”.

وقال المصدر إن هذا “العدوان التركي الغادر وليد الأطماع التوسعية والاأوهام البائدة لنظام أردوغان يؤكد أنه في مصاف المجموعات الإرهابية التي قدم لها مختلف أشكال الدعم”.

وأضاف أن الجمهورية العربية السورية إذ “تجدد رفضها المطلق وإدانتها الشديدة للعدوان التركي السافر والتدخل في الشؤون الداخلية السورية فإنها تؤكد تلاحم السوريين كل السوريين ووحدتهم أكثر من أي وقت مضى تحت راية العلم الوطني في التصدي للعدوان التركي الغادر والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وحماية سيادتها وقرارها الوطني المستقل وعدم السماح لأي كان بالتدخل في الشأن الوطني السوري”.

وتابع المصدر أن “المجتمع الدولي برمته مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته في الضغط على نظام أردوغان لوضع حد لعدوانه على سوريا وتحميله كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة عليه وإرغام النظام التركي على الإقلاع عن سياساته التخريبية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم”.

​وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.