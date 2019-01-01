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الاحتلال يزعم اعتقال 3 فلسطينيين من رام الله بحوزتهم عبوات ناسفة

الخميس 17 أكتوبر 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اعتقال 3 فلسطينيين من رام الله بحوزتهم عبوات ناسفة


القدس المحتلة / سما /

سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بالنشر أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله بزعم حيازتهم متفجرات.

وقال موقع 0404 العبري، إن الجيش بالتعاون مع شرطة الحدود الإسرائيلية وجهاز الشاباك اعتقل 3 فلسطينيين في الثلاثينيات والأربعينيات يشتبه في تخطيطهم لأنشطة ضد الإسرائيليين وضبط بحوزتهم عبوات ناسفة.

وأوضح أن الاعتقال جاء خلال نشاط لتلك القوات ليلة الثلاثاء الأربعاء، بعد مداهمة منزل في بيت لقيا برام الله، وجرى نقلهم إلى التحقيقات.

وأشار إلى أن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال الثلاثة لمدة 12 يوماً.

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