وزيرة السياحة والآثار تشيد بدور الشرطة في انجاح الموسم السياحي

رام الله / سما /

أشادت وزيرة السياحة والآثار د. رولا معايعة بدور الشرطة الفاعل في انجاح الموسم السياحي في المحافظات الفلسطينية وخاصة في محافظة بيت لحم كونها تستقبل الالاف من السائحين في كل موسم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم والعقيد حسن الجمل مدير ادارة السياحة والاثار التقوا ظهر اليوم معالي وزيرة السياحة والاثار د. رولا معايعة خلال زيارتهم لمقر الوزارة في المحافظة ونقلوا لها تحيات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية حيث تم بحث سبل التعاون المشترك ما بين الوزارة والشرطة .

من جهتها أشادت د. رولا معايعة بدور الشرطة والأجهزة الأمنية الفاعل في تامين زيارة السائحين والأداء المتميز الذي يحظى به منتسبي الشرطة في تقديم الخدمات للسائحين الى جانب موظفي وطواقم وزارة السياحة المختصة في متابعة القطاع السياحي في كل محافظات الوطن .

مؤكدة على أن الشرطة هي صمام أمان هذه البلد من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي الشرطة ليل نهار من اجل متابعة الحركة السياحية وتامين دخول وخروج السائحين مما انعكس بالشكل الايجابي على الموسم السياحي الحالي .

وأكدت الشرطة انه تم الاتفاق ما بين الوزارة والشرطة على وضع أليه مستقبلية في عقد لقاءات دورية من بين جهات الاختصاص في الوزارة والشرطة لمتابعة القضايا والحركة السياحية.