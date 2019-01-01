حماس: اعتقال الاحتلال لمواطنين أردنيين يؤكد توسع عدوانه

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن اعتقال الاحتلال للأسيرين الأردنيين هبة اللبلدي وعبد الرحمن مرعي، يؤكد استمرار الاحتلال في توسيع دائرة جرائمه وعدوانه لتشمل كل مكونات الأمة وليس فقط الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم في بيان صحفي، أن الاحتلال يحاول أن يردع أبناء الأمة من أن يتضامنوا مع القضية الفلسطينية لأنها ما زالت هي القضية المركزية لشعوب وشباب هذه الأمة ووجودها في قلب الضمير الجمعي للأمة.

وأوضح "أن سلوك الاحتلال هذا يحاول منع الناس من التضامن عبر اعتقالهم"، مشددًا على أن الاحتلال كان وسيبقى هو العدو المركزي للأمة والتي يجب أن تتوحد جميع طاقاتها لمواجهة جرائمه وعدوانه المتواصل والذي يتوسع يوما بعد يوم.

ووجه الناطق باسم حماس التحية لكل المعتقلين داخل سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسيرة اللبدي التي تواصل إضرابها عن الطعام، "ونقدر صمودهم ونحيي صمود عوائلهم"