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الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب بنابلس

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب بنابلس


نابلس / سما /

شرعت الشرطة والنيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة المواطن محمد كمال عمر سويلم 27 عاماً من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد أن وصلت جثمانه للمستشفى الوطني بنابلس.

 وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وصول جثمان شاب للمستشفى الوطني بنابلس وعلى رقبته اثار حبل وعلى الفور تم اعلام النيابة العامة ومباشرة الإجراءات القانونية والفنية من قسم الأدلة الجنائية وقسم التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الوفاة.

وأضاف ارزيقات بأن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان تمهيداً لإحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية لتشريحها والوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة للسير بإجراءات التحقيق اصولاً.

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