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تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بولي العهد السعودي

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بولي العهد السعودي


الرياض /سما/

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأطلع الرئيس، ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس، ان فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها، مثمنا دعمها المتواصل لشعبنا وقضيته العادلة في شتى المجالات.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.

وعن الجانب السعودي: وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

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