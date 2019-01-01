  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عبد الهادي يطلع سفير روسيا لدى سوريا على آخر التطورات في فلسطين والمنطقة

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يطلع سفير روسيا لدى سوريا على آخر التطورات في فلسطين والمنطقة


دمشق /سما/

 أطلع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، السفير الروسي لدى سوريا الكساندر يفيموف، على تطورات الأوضاع في فلسطين، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق شعبنا، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الروسية، في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية الراهنة، والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا حق سوريا في فرض سيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي.

وقال السفير عبد الهادي: إن استمرار الاحتلال في الاعتداء على الأماكن المقدسة، وبناء المستوطنات، سيجر المنطقة إلى حرب دينية، وموجة عنف جديدة، وعدم استقرار في المنطقة.

وتطرق إلى قرار الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات تشريعية تليها رئاسية، مشيرا إلى أنها المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، واستحقاق شعبي وجماهيري وديمقراطي، ومطلب وطني.  

ومن جهته، أشار السفير يفيموف إلى أن المجتمع الدولي أصبح يعي الأسباب الحقيقة التي تقف عائقا أمام عملية السلام، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس عادل، يضمن للشعب الفلسطيني حقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "لم نطلع على شيء اسمه صفقة القرن، لأنها حسب التسريبات تخالف قرارات الشرعية الدولية ونرفضها". 

الأكثر قراءة اليوم

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة

بعد محادثات قادها النخالة : مصر تطلق سراح 26 من أعضاء الجهاد الإسلامي اليوم الخميس

لهذا السبب: مصريون يحرقون منزل سيدة ويمنعون سيارات الإطفاء من إخماد الحريق

السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها

اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات

وفاة 30 معتمرًا وإصابة آخرين بحادث سير مروع في السعودية

الأخبار الرئيسية

يديعوت : نتنياهو اضعف السلطة وتعاظمت قوة حماس والجهاد وايران في عهده

اشتية يرد على المزاعم الإسرائيلية ويوضح حقيقة التحويلات الطبية لاسرائيل

بعد وساطة قادها النخالة .. مصر تطلق سراح 81 مواطنا من قطاع غزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم: ثلاثة دواعش من غزة فروا من سجون الكرد في سوريا هاتفوا عوائلهم

عملات

البنوك تبدأ بصرف مستحقات الموظفين العموميين في غزة والضفة