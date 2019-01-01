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هيئة الأسرى: تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة هبه اللبدي

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة هبه اللبدي


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة عوفر العسكرية، أصدرت قرارا بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة خمس أشهر، بحق الأسيرة الفلسطينية - الأردنية هبة اللبدي، والتي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 يوما.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة جاء بعد جلسة مغلقة عقدت للنظر في الاعتقال الإداري للأسيرة اللبدي، وذلك بعد جهود بذلتها الدائرة القانونية في الهيئة، والتي تزامنت مع تدخلات وضغوطات أردنية للإفراج عنها، لكن جميع الادعاءات التي قدمت من هيئة الدفاع عنها رفضت.

وأضافت "أن تثبيت الاعتقال الإداري بحق لأسيرة اللبدي في هذا الوقت الصعب التي تمر به، يكشف مدى وقاحة وإجرام الاحتلال".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة اللبدي مؤكدة أن التفرد بها والضغط عليها، ووضعها في بيئة صحية وحياتية معقدة، قد يكون له تداعيات خطيرة عليها.

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