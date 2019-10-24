مرفق رابط التسجيل.. الكهرباء بغزة تعلن عن فرص تدريب مدفوعة الأجر للخريجين

غزة / سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الخميس، عن فرص تدريب لخريجي العلاقات العامة والإدارة، داخل مقرات الشركة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن التدريب سيستمر لمدة 5 أشهر، وسيشمل صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين، ومنح شهادة خبرة معتمدة.

وأعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، عن توفر فرص تدريب لخريجي العلاقات العامة والإدارة للتدريب ضمن طاقم مركز الاستعلامات الخاص بالشركة، وذلك حسب الشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم كحد أدنى ويفضل حملة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد.

2-ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.

3-لديه مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

5-الاستعداد للعمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

6-الاستعداد للعمل خلال أيام الجمع والإجازات الرسمية وأوقات الطوارئ حسب الورديات الليلية أو النهارية.

ملاحظات:

• فترة التدريب خمسة شهور فقط.

• يتم صرف Pocket Money عن كل شهر من فترة التدريب.

• تمنح شهادات خبرة بالمدة التي قضاها المتدرب في الشركة حسب أنظمة الشركة.

• يخضع المتقدمين لمقابلة شخصية قبل البدء بالتدريب.

فعلى الراغبين، التسجيل عبر "بوابة انطلق" على موقع الشركة www.gedco.ps

في موعد أقصاه يوم الخميس القادم الموافق 24/10/2019م