عزام: السلطات المصرية تُفرج عن 55 محتجزاً فلسطينياً.. سيعودوا لغزة اليوم

القاهرة /سما/

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، أنّ عدداً من المحتجزين لدى السلطات المصرية سيعودوا اليوم إلى قطاع غزّة قبيل عودة وفد الحركة.

وقال عزام في تصريح صحفي اليوم الخميس "سيسبق وفد الحركة لغزّة (55) ممن كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية"، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنّه سيُرافق الوفد في رحلة العودة المقررة اليوم (26) محتجزاً آخرين.

وأضاف عزام، أن الوفد تحدث مع الجانب المصري حول معبر رفح وآلية السفر من غزّة، وجهود إنهاء الحصار المفروض على غزة"، موضحاً أن الوفد ناقش ملفات فلسطينية بينها المصالحة الفلسطينية.

وبين أن اجتماع وفد الحركة في القاهرة استمر نحو خمس ساعات متواصلة، مُنوّهاً إلى أنّه تم التدقيق في كافة تفاصيل القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني في غزّة، وأنّ الوفد تلقى وعداً بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "عزام" قد كشف في تصريحات سابقة أن "وفد حركته المتواجد في القاهرة ناقش مع السلطات المصرية عدة ملفات مهمة، على رأسها العلاقات الثنائية بين الجهاد ومصر".